I legali di Jonathan Majors attaccano: 'Caso basato sulle bugie di Grace Jabbari'

Sono ore decisive per il processo a Jonathan Majors: la corte ha dato oggi ascolto alle arringhe finali dei legali delle due parti, ed è questione di non troppo tempo, dunque, prima che il tribunale si pronunci sull'eventuale colpevolezza o assoluzione dell'attore (ancora per poco?) di Kang nel Marvel Cinematic Universe.

A prendere la parola è stata dunque Priya Chaudhry, avvocata incaricata della difesa di Majors: secondo il discorso tenuto da quest'ultima davanti alla corte l'intero caso non avrebbe ragione d'esistere, essendo basato nella sua interezza su quella che lei ritiene nient'altro che una montagna di bugie e mistificazioni.

"Quest'intero caso è costruito sulle bugie di Grace e, signori, Grace mente un sacco" ha concluso Chaudhry, alle cui parole sono quindi affidate le speranze di Majors. La situazione dell'attore, ricordiamo, è decisamente complicata: le accuse sono di violenza e molestie nei confronti di Grace Jabbari, la donna che la star Marvel ha frequentato fino a poco tempo prima l'esplosione del caso.

Solo pochi giorni fa, d'altro canto, in aula sono stati mostrati alcuni messaggi decisamente disturbanti di Jonathan Majors, utilizzati dall'accusa quale prova dei comportamenti tossici dell'attore. Vedremo, a questo punto, quale sarà la decisione della corte su quello che ha tutta l'aria di essere un caso che Hollywood non dimenticherà molto facilmente.