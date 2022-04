Johnny Depp, i legali al processo: 'Amber Heard ha finto gli abusi per fare carriera'

Come già annunciato, il processo tra Johnny Depp e Amber Heard è iniziato ieri e vede contrapposti gli ex-coniugi per via dell'accusa di diffamazione intentata da Depp a Heard per il suo articolo pubblicato sul Washington Post nel quale documentava gli abusi subiti (nonostante non facesse mai il nome dell'attore). Ecco le dichiarazioni dei legali.

Gli avvocati di Johnny Depp hanno accusato la sua ex moglie, Amber Heard, di aver fabbricato denunce di violenza domestica contro di lui al fine di promuovere la propria carriera. E' quello che si apprende dal processo per diffamazione in corso in Virginia.

Di contro, gli avvocati della Heard hanno sostenuto nella loro dichiarazione di apertura che le sue accuse sono interamente vere, e che lei aveva il diritto di appellarsi al Primo Emendamento per esprimere le sue opinioni. Il suo avvocato Ben Rottenborn ha sostenuto che, portando avanti questa causa, Depp sta cercando di rovinare la vita della Heard.

"Per anni, tutto quello che il signor Depp ha voluto fare è umiliare Amber, perseguitarla, distruggere la sua carriera", ha sostenuto Rottenborn, chiamando Depp "un ex-marito ossessionato e deciso a vendicarsi".

Gli avvocati di Depp - Ben Chew e Camille Vasquez - hanno fatto notare che il pezzo del Washington Post è stato pubblicato poco prima dell'uscita di Aquaman, in cui Heard ha recitato, e questo l'avrebbe aiutata a sostenere la sua immagine. "Si è presentata come il volto del movimento #MeToo - una rappresentante virtuosa delle donne innocenti in tutto il paese e nel mondo che hanno veramente subito abusi", ha detto Vasquez. "Le prove dimostreranno che era una bugia".

I legali di Depp hanno concluso: "Le prove dimostreranno che le false accuse della signora Heard hanno avuto un impatto significativo sulla famiglia del signor Depp e sulla sua capacità di svolgere la professione che amava. In definitiva, questo processo serve a ripulire il nome del signor Depp da una terribile e falsa accusa".

Il processo durerà sei settimane. Proprio nelle scorse settimane, intanto, Amber Heard era tornata a parlare di Depp e del loro rapporto.