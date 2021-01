Legacies, il mondo di The Vampire Diaries verrà rivisitato nell'episodio musicale

La terza stagione di Legacies è in onda negli Usa in questi giorni e non passerà molto tempo prima che gli spettatori la vedano rendere omaggio all'altra serie della creatrice Julie Plec, The Vampire Diaries. Legacies è uno spin-off di The Originals, a sua volta spin-off proprio di The Vampire Diaries, che ha debuttato su The CW nel 2018.

Lo show è basato sulla vita della strega/vampiro/lupo mannaro Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell). Alla fine della seconda stagione Hope è caduta in un sonno profondo e il trailer della nuova stagione vede Alaric Saltzman e altri personaggi che cercano in tutti i modi di aiutarla.

In un'intervista rilasciata a TV Insider, il produttore esecutivo Brett Matthews ha svelato che la puntata musicale della terza stagione, intitolata Salvatore: The Musical, renderà omaggio al mondo di The Vampire Diaries.



"Julie e io abbiamo lavorato insieme a The Vampire Diaries per così tanto tempo, e quello show occupa un posto molto speciale nei nostri cuori. Per tornare indietro e rivisitare quel mondo e quei personaggi, l'intero episodio è davvero una lettera d'amore [a The Vampire Diaries e The Originals] portata in vita dall'autore Thomas Brandon. Rivivere alcune di quelle trame e di quei personaggi che sono l'eredità letterale di Legacies è stata la cosa più divertente di sempre. Siamo fortunati che Legacies sia uno show abbastanza strano da supportarci in qualcosa del genere" ha dichiarato Matthews.



