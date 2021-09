Lega Basket insieme a Warner e Space Jam: New Legends, a Bologna l'evento LBA!

La Lega Basket Serie A, in collaborazione con Warner Bros. Entertainment Italia, in occasione dell’uscita nelle sale di Space Jam: New Legends presenterà a Bologna l'evento LBA Celebrities Game.

Lo spettacolo consisterà in una sfida tra due formazioni miste di grandi ex giocatori e giocatrici, Legends LBA, e amici della pallacanestro: la partita si svolgerà alla Unipol Arena di Casalecchio domenica 19 settembre, e chiuderà il ‘Basket Day’ che vedrà la disputa di una serie di match che coinvolgeranno le componenti del basket italiano. Ad animare l’intera giornata saranno i protagonisti di Space Jam: New Legends Bugs e Lola Bunny, i due amati Looney Tunes che intratterranno il pubblico della Unipol Arena nel corso di tutto l’evento. Inoltre, per celebrare l’uscita nelle sale del film con protagonista LeBron James, il campo di gioco verrà brandizzato a tema Space Jam e i maxischermi del palazzetto trasmetteranno video e immagini della pellicola.

In Space Jam: New Legends, in uscita dal 23 settembre, il campione NBA e icona globale LeBron James vive un’epica avventura al fianco dell’intramontabile Bugs Bunny. Diretto da Malcolm D. Lee, il film segue LeBron nel tentativo di salvare suo figlio dalla realtà digitale in cui è intrappolato, il Warner-Verse. Nel cast di doppiatori italiani di Space Jam 2 anche Fedez e Fabio Tranquillo.

