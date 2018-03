Lee Unkrich svela l'easter egg che nessuno ha notato in Coco

I film della Pixar sono noti per includere vari easter egg da altri franchise Disney, ma forse nessuno si era accorto che molti di questi film contengono anche dei riferimenti palesemente intenzionali ad uno dei film più inquietanti mai realizzati. Alcuni fan hanno notato che, ultimamente diversi film della Pixar contengono riferimenti a

Si, proprio così, il film di Stanley Kubrick tratto dal romanzo di Stephen King. Questi riferimenti includono il tappeto in Toy Story, 'Here's Bruce' in Alla ricerca di Nemo e molti altri. Nonostante molti fan non l'abbiano notato anche l'ultima creazione della Pixar, Coco, contiene un riferimento al capolavoro di Kubrick.

Lee Unkrich, regista di Coco, ha spesso citato Shining come una delle sue più grandi influenze, quasi da sentirsi costretto ad aggiungere qualcosa del film nei suoi lavori. In una recente intervista a Yahoo!, Unkrich ha rivelato di aver nascosto un paio di personaggi di Shining in Coco, nonostante nessuno l'abbia preso in considerazione.

"Ti dirò, nessuno l'ha ancora notato, stranamente" ha affermato il regista, prima d'indicare un dipinto sullo sfondo in una scena.

Quando Miguel fa visita allo studio d'arte di Frida Kahlo, nella Terra dei Morti, il suo maldestro cane, Dante, rovescia degli oggetti. Mentre Miguel lo insegue, si vede un dipinto con le raccapriccianti gemelle che si vedono nel corridoio dell'Overlook Hotel.

"Si tratta di una versione ispirata al Dia de los Muertos, delle gemelle di Shining" ha confermato Unkrich "Non penso fosse così difficile da cogliere e non so come mai nessuno l'abbia notato".