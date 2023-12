Lee Sun-kyun è morto, la star di Parasite aveva 48 anni

La star sudcoreana Lee Sun-kyun, conosciuto principalmente per aver recitato nel film di Bong Joon-ho, Parasite, premiato con l'Oscar nel 2020, è stato trovato senza vita. Nelle ultime ore diversi media internazionali hanno riportato la notizia della prematura scomparsa dell'attore asiatico nella capitale Seul.

Secondo le prime ricostruzioni, Lee Sun-kyun si sarebbe tolto la vita e sarebbe stato trovato nella sua macchina alle ore 10.30 del mattino. Pare che l'attore fosse al centro di indagini per presunti abusi di sostanze stupefacenti, come riporta Comingsoon.



La polizia ha confermato l'identità della persona ritrovata senza vita dopo una chiamata del suo manager e la notizia che l'attore aveva lasciato la propria abitazione dopo aver scritto un biglietto. Lee Sun-kyun è stato trovato privo di sensi nell'auto insieme ad una mattonella di carbone sul sedile del passeggero. L'attore non sarebbe stato trasportato in ospedale perché dichiarato morto sul posto. In precedenza Lee Sun-kyun era stato al centro di indagini e interrogatori della polizia per sospetto consumo di marijuana a casa di una hostess nel quartiere Gangnam di Seul. In base alla versione dell'attore, la hostess l'avrebbe ingannato facendogli assumere droghe. I test ai quali era stato sottoposto a novembre avevano dato esito negativo. Su Everyeye potete leggere la recensione di Parasite, il film per il quale l'attore è maggiormente conosciuto.

Lee Sun-kyun conobbe il successo nel 2007, nelle due serie tv Hayan Geotab e Coffee prince 1 hojeom, recitando poi per Hong san-soo in diversi film come Bamgwa nat, Oki's Movie e Uri Sunhi. Dopo aver recitato nella serie tv Pasta e del film Paju per il quale viene premiato come miglior attore. Dopo il thriller Hawcha, e la commedia romantica Nae anae-ui modeun geot, partecipa nel ruolo del ricco capofamiglia nel film Parasite vincitore agli Oscar, per la regia di Bong Joon-ho.