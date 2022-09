Lee, Kate Winslet torna sul set dopo l'infortunio e il ricovero in ospedale

Kate Winslet è tornata a lavorare sul set del film Lee, a distanza di 24 ore dal piccolo infortunio occorsole in seguito ad una caduta. Secondo quanto scrive Just Jared, Winslet è rientrata regolarmente al lavoro per riprendere le riprese in Croazia. Il trasporto in ospedale è stata una misura precauzionale imposta dalla produzione.

"Kate è scivolata ed è stata portata in ospedale come misura precauzionale richiesta dalla produzione. Sta bene e girerà come previsto, questa settimana" ha dichiarato l'entourage sull'infortunio di Winslet a The Hollywood Reporter.



Lee è diretto da Ellen Kuras, e comprende nel cast star del calibro di Marion Cotillard, Jude Law, Andrea Riseborough e Josh O'Conner.



L'attrice è impegnata in Croazia in questi giorni per alcune riprese. Il film vedrà Kate Winslet nel ruolo della fotografa Lee Miller, corrispondente di guerra per Vogue durante la Seconda Guerra Mondiale:"Questo non è assolutamente un film biografico. Per creare una storia sull'intera vita di Lee serve una serie degna di HBO. Quello che volevamo fare era trovare il decennio più interessante della sua vita, quello che definisse chi era e cosa divenne a causa di ciò che ha passato. È stato il periodo dal 1938 al 1948 che l'ha portata attraverso la guerra e il suo periodo maggiormente decisivo. Questa è la storia che vogliamo che le persone conoscano su Lee più di molte altre parti della sua vita".