Lee, Kate Winslet in ospedale dopo un incidente sul set: le sue condizioni

Kate Winslet è in ospedale dopo aver subito un incidente nel corso delle riprese del film Lee in Croazia. L'attrice sarebbe caduta mentre era sul set, ma abbiamo già alcune notizie sul suo stato di salute.

Poco tempo dopo l'incidente, un rappresentante di Winslet ha infatti tranquillizzato tutti con una dichiarazione, rilasciata a Deadline. "Kate è scivolata ed è stata portata in ospedale come misura precauzionale richiesta dalla produzione. Sta bene e girerà, come previsto, questa settimana."

Non ci sarebbe da preoccuparsi, dunque, per l'attrice Premio Oscar che nel film interpreterà Lee Miller, giornalista che parlò dei nazisti e di tutti gli orrori commessi dal Terzo Reich senza alcuna paura. Si tratterà di un film che ci porterà dunque nel cuore della Seconda Guerra Mondiale, nello specifico in quel periodo che va dal 1938 al 1948. Secondo Winslet, infatti, "questo non è assolutamente un film biografico", ma racconterà solo una parte dell'esistenza della giornalista. "Per fare una storia sull'intera vita di Lee, ci sarebbe bisogno di una serie che vada su HBO. Ciò che volevamo fare era trovare il decennio più interessante della sua vita, quello che definisse chi era e cosa è diventata a causa di ciò che ha passato."

Ora, mentre Winslet si prepara a riprendersi, attendiamo novità sulla produzione del film. Voi siete curiosi di sapere qualcosa in più sulla produzione del lungometraggio? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto ecco il cast di Lee!