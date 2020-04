Lee Fierro, star de Lo squalo, è scomparsa a causa del Coronavirus

La star de Lo squalo, Lee Fierro, è morta in seguito al contagio da COVID-19 a 91 anni. L'annuncio è stata riportato nelle scorse ore dal Martha's Vineyard Times. La donna viveva in una casa di riposo in Ohio, secondo quanto dichiarato da Kevin Ryan, direttore artistico e presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'Island Theatre Workshop.

Lee Fierro è stata una sostenitrice dell'Island Theatre Workshop per oltre quarant'anni durante il suo periodo a Martha's Vineyard. Era anche insegnante di teatro e mentore all'Island Theatre Workshop. Nel blockbuster cult di Steven Spielberg, Lo squalo, Lee Fierro ha interpretato il ruolo della madre di Alex Kintner (Jeffrey Voorhees), un ragazzino ucciso dal feroce predatore. In una scena del film divenuta memorabile, il personaggio di Fierro mentre piange la morte del figlio si avvicina al personaggio di Roy Scheider e lo schiaffeggia dopo aver appreso che anche una ragazza era rimasta uccisa in seguito all'attacco di uno squalo.



Lee Fierro ha ripreso il ruolo in Lo squalo 4 - La vendetta, uscito nel 1987. Lo squalo è considerato uno dei primi blockbuster nella storia del cinema e racconta la storia di una piccola cittadina costiera di provincia, Amity, che subisce un epocale sconvolgimento in seguito ai feroci attacchi di uno spaventoso squalo bianco gigante.

Il capo della polizia Martin Brody (Roy Scheider), l'oceanografo Matt Hooper (Richard Dreyfuss) e il marinaio Quint (Robert Shaw) cercheranno in tutti i modi di ucciderlo.

