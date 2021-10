Lee: due nuove aggiunte al cast del biopic con Kate Winslet!

Lo scorso anno Kate Winslet è entrata nel cast di Lee, un biopic ambientato negli anni della Seconda Guerra Mondiale che sarà basato sulla figura della reporter Lee Miller. Adesso quattro attori di grande livello si sono uniti al cast del film che si preannuncia già imperdibile.

Si tratta di Marion Cotillard, Jude Law, Josh O'Connor e Andrea Riseborough, dei cui ruoli non abbiamo avuto ancora notizie. Ma c'è ancora tempo per scoprire quali personaggi interpreteranno gli attori, dal momento che le riprese a quanto pare dovrebbero iniziare non prima dell'estate del 2022.

Come già anticipato, il film racconterà di Lee Miller, una modella di copertina di Vogue che è poi diventata giornalista fotografica e corrispondente di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale. L'obiettivo della fotografa era quello di scoprire segreti sul Terzo Reich e, durante l'indagine, è venuta a conoscenza di dure verità sul suo passato.

Si tratta sicuramente di un titolo da vedere, che segna il ritorno di Kate Winslet dopo Ammonite, film del 2020 in cui interpretava ancora una volta un personaggio storico realmente esistito: la paleontologa Mary Anning.

Lee è tratto dal libro The Lives of Lee Miller di Antony Penrose, il figlio di Miller. La sua sceneggiatura sarà curata da Liz Hannah, mentre alla regia vedremo Ellen Kuras. Considerando il cast e la storia che racconta, si parla di un film sicuramente imperdibile.