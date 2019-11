Per Lee Child, creatore di Jack Reacher, Tom Cruise è troppo vecchio per i film action

Nel corso di una recente intervista Lee Child, celebre romanziere noto per la saga di Jack Reacher, ha dichiarato che, a suo modo di vedere, Tom Cruise è troppo vecchio per i film d'azione.

La star ha interpretato l'eroe childiamo sul grande schermo per due volte, nel 2012 e nel 2016, diretto prima da Christopher McQuarrie e successivamente da Edward Zwick. L'anno scorso però la saga fu definitivamente interrotta quando Child annunciò un reboot televisivo al posto di un terzo lungometraggio.

"Tom Cruise era riluttante" ha spiegato Child nel corso dell'intervista. "Aveva ovviamente i propri interessi economici, ma voleva discutere per evitare la cancellazione di un terzo film. Potrei sembrare molto paternalistico, me ne rendo conto, però vorrei dire che penso che sia stato un bene per lui che quel film non sarà mai fatto, perché è troppo vecchio per queste cose. Ha 57 anni, deve andare avanti, compiere la transizione verso un altro tipo di progetti".

Child ha continuato chiarendo i toni amichevoli con cui si è rivolto alla star: "Potrebbe avere una carriera lunga altri vent'anni anni, chi lo sa. Ha un talento immenso ed è una persona fantastica, davvero premurosa e divertente".

In passato, l'autore aveva già "puntato il dito" contro Cruise, dando ragione a tutti quei lettori che sostenevano che l'attore non avesse il fisico adeguato per interpretare Jack Reacher.

Tom Cruise, lo ricordiamo, tornerà prossimamente con Mission: Impossible 7 e 8. Inoltre, nell'estate 2020 lo rivedremo in Top Gun: Maverick. Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'esorbitante trailer di Top Gun 2.