Lee, Buck e Del Vecho sul villain di Frozen 2 e come è nata l'idea di un sequel

Jennifer Lee, Chris Buck e Peter Del Vecho spiegano com'è nata l'idea di Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle e parlano della scelta del villain per il sequel.

La domanda che tutti si pongono quando entra in lavorazione il sequel di un acclamato successo come era stato Frozen - Il Regno di Ghiaccio, è probabilmente... Perchè? Da dove viene l'idea?



A rispondere in questo caso sono i due registi di Frozen, Jennifer Lee e Chris Buck, e il produttore Peter Del Vecho, che raccontano come è nata l'idea di un sequel.



Del Vecho: "Ero in giro per il mondo, parlavo con gli studenti, con gli artisti, e mi venivano rivolte parecchie domande su Frozen. In particolare, molti mi domandavano 'Da dove vengono i poteri di Elsa?' o 'Perchè li ha?'. Quando sono tornato agli Studios, ho visto che anche Jen e Chris stavano combattendo con gli stessi dilemmi. E credo che questa fu la genesi..."

Lee: Sì, e noi abbiamo avuto un momento in cui ci siamo insieme, ci siamo guardati e ci siamo detti 'Sei pronto a lasciare questo mondo [di Frozen)".

Buck: "Amiamo questi personaggi. Credo che ci fosse altro da raccontare. Così sì, è venuta da noi l'idea".

Frozen 2 ha un antagonista molto particolare rispetto alla norma, ed è la Lee a spiegare il perchè:

Lee: "Il villain, l'antagonista del primo Frozen è la paura. La paura divide le persone. Le fa chiudere in sè stesse. Perciò, tematicamente, dovevamo fare qualcosa che continuasse su quella scia. E il più grande conflitto sarebbe stato la lotta di queste sorelle, del legame tra loro, e il cercare di affidarsi l'una all'altra. Prima attraverso la separazione causata dalla paura e dall'essere diversi. Poi, come vieni influenzato dalla paura, e arriva il cambiamento, devi crescere, e devi agire in maniera indipendente, e realizzare da solo le tue scelte. E questo fa paura. E quindi per noi, l'antagonista c'è per tutta la durata del film, ma è questa la vita. La vita ti dà raramente - occasionalmente, ma raramente - un solo villain. Per questo, la tematica del villain vs. una singola entità. Non è per tutti i film. Ma per noi, è il villain di Frozen. E ci sarebbe sembrato strano deviare da ciò".



Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle è attualmente nelle sale (qui potete trovare la nostra recensione di Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle).