Lee, Andy Samberg parla della sua esperienza sul set con Kate Winslet

In una recente intervista con Collider, Andy Samberg (conosciuto soprattutto per la sua interpretazione di Jake Peralta nella serie comica Brooklyn Nine-Nine) ha parlato della sua esperienza riguardo Lee, film drammatico sulla seconda guerra mondiale in arrivo nel 2023.

In particolare, Samberg sarà nei panni di un fotoreporter insieme a Lee Miller (Kate Winslet), la giornalista che documentò gli orrori del Terzo Reich. Così ha dichiarato l'attore durante l'intervista: "Una grande fonte di ispirazione per me, oltre a essere oggettivamente attratto dall'interpretare questa persona realmente esistente, David Scherman, è lavorare con Kate Winslet, una persona che ammiro e di cui riconosco tutta l'incredibile etica sul lavoro e la costanze attenzione alla qualità. Di conseguenza, quando mi hanno chiesto se fossi interessato a un progetto del genere... be', mi sono detto che avrei fatto meglio a uscire dalla mia zona di comfort".

Non per questo la sua esperienza è stata leggera, soprattutto considerando la tematica del film: "Non l'ho ancora visto, quindi non saprei dire quanto io sia presente nella storia. Potrebbe essere molto, così come poco o in media quantità. Al momento, le tre opzioni sono tutte sul tavolo. Ma mi sono divertito. Voglio dire, è stato pesante e intenso, inoltre sono consapevole che non sarei stato all'altezza del progetto fino a qualche anno fa, considerando quanto sia autentico, reale e vulnerabile nell'esprimere argomenti così pesanti. Ma sono felice di averlo fatto. Non vedo l'ora di vederlo, nella speranza che vada alla grande". E non è certo l'unico ad aver riscontrato difficoltà: Kate Winslet è in ospedale dopo l'incidente sul set di Lee.