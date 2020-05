LeBron James vs Adam Sandler: la sfida a colpi di basket nel nuovo film Netflix

Spesso nel cinema si è parlato di strana coppia, sia fuori che dentro dal set, e stavolta Netflix potrebbe aver fatto un magistrale tiro da 3 punti: la piattaforma ha appena stato annunciato il suo nuovo progetto a tema basket intitolato Hustler in cui vedremo sfidarsi LeBron James e... Adam Sandler!

Hustler ruoterà intorno ad un cacciatore di talenti americano (Sandler) che viene indelicatamente licenziato dopo aver scoperto fuori dai confini a stelle e strisce un fenomenale e sconosciuto giocatore di basket: indizi sulla nuova stella della NBA?

I due protagonisti, spinti da desiderio di riscatto e di vittoria, affronteranno canestro dopo canestro le difficoltà della lega professionistica statunitense, che conquisteranno tra gli alti e bassi del loro rapporto d'amicizia e professionale.

Jeremiah Zagar dirigerà la pellicola, la cui sceneggiatura è stata scritta a quattro mani da Taylor Materne e Will Fetters, al lavoro sul progetto fin dal 2017 e che per sfortunate coincidenze è stato più volte abbandonato.

Adesso Netflix ne ha acquistato i diritti d'autore e finalmente Sandler potrà incontrare uno dei suoi idoli anche fuori dal lucido parquet.

La notizia arriva in un giorno sicuramente non banale, essendo stati distribuiti oggi gli ultimi due episodi del The Last Dance su Michael Jordan e sembra che la piattaforma non abbia intenzione di lasciare vuoto lo slot dedicato alle leggende del basket.

Parlando di leggende, attualmente James è impegnato anche sul set di Space Jam 2, che procede abbastanza spedito nonostante le difficoltà: pensate che dopo aver conquistato il canestro LeBron stia puntando alla telecamera?