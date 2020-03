Lebron James ha costruito una palestra sul set di Space Jam 2

La scorsa estate Lebron James ha preso parte alle riprese di Space Jam 2, atteso sequel del cult uscito nel 1996 in arrivo al cinema il prossimo anno, ma a quanto pare gli impegni sul set non gli hanno impedito di allenarsi regolarmente in vista della stagione di NBA in corso.

In un articolo sull'ottimo stato di forma dei Los Angeles Lakers, che nei giorni scorsi hanno sconfitto due dirette rivali al titolo come i Milwaukee Bucks di Antetokounmpo e i Los Angeles Clippers di Kawhi Leonard, ESPN ha infatti rivelato che il cestita ha fatto costruire una palestra ai Warner Bros. Studios di Burbank, in California, per poter fare esercizi anche tra una ripresa e l'altra del film che lo vedrà come protagonista.

D'altronde James è uno degli atleti che investe di più al mondo sulla cura del proprio corpo, uno dei segreti per cui a 35 anni viene ancora considerato tra le star più forti e in forma dell'intera NBA.

Space Jam 2, lo ricordiamo, è diretto da Malcom D. Lee e arriverà nelle sale il 16 luglio 2021. In attesa vi vedere le prime immagini ufficiali di James con la divisa della Tune Squad, qui potete trovare le scarpe realizzate da Nike per Space Jam 2 pubblicate di recente.