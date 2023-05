Il grande Lebowski, un sequel? Jeff Bridges:'Se i Coen fossero coinvolti lo farei'

Intervistato dal magazine People, il premio Oscar Jeff Bridges non ha escluso la possibilità di tornare a recitare nel ruolo del Drugo in un ipotetico sequel de ll grande Lebowski, ponendo soltanto una condizione imprescindibile per concretizzare un ritorno nel personaggio che gli ha dato notorietà in tutto il mondo.

"Lo farei senz'altro, soltanto se i fratelli Coen venissero coinvolti. Sono misteriosi e pieni di sorprese. E proprio per il fatto che sono sorprendenti, non penso proprio che realizzeranno un sequel, oppure mi sorprenderanno e lo faranno, chi lo sa" ha dichiarato Bridges.



Sarebbe un ritorno clamoroso quello di Jeff Bridges - che recitò nel film con il timore che Lebowski potesse essere un cattivo esempio - nei panni del Drugo. Il film dei fratelli Coen uscì nelle sale nel 1998 e rappresenta uno dei più grandi successi della loro carriera. Il lungometraggio racconta la storia di Jeffrey 'Drugo' Lebowski, uno scansafatiche che passa le giornate con gli amici, il White Russian, la marijuana e il bowling. Un giorno il Drugo viene scambiato per un uomo facoltoso e coinvolto in un caso di rapimento, proprio nel periodo delle finali del torneo di bowling, mentre dei brutti ceffi si presentano alla sua porta.



Nel cast anche John Goodman, Steve Buscemi, Julianne Moore, John Turturro e Philip Seymour Hoffman.

Scoprite sul nostro sito la recensione di Il grande Lebowski, uno dei cult degli anni '90, con protagonista Jeff Bridges.