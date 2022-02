Il grande Lebowski, John Goodman e la scena della Corvette: "Divertitente come non mai"

Nel corso di una videointervista concessa a Vanity Fair, John Goodman ha potuto ripercorrere e discutere della sua carriera d'attore, e qui ha potuto raccontare di diversi retroscena accadutigli nel corso degli anni nei vari set da lui frequentati, dal cult Il grande Lebowski diretto dai fratelli Coen al film d'animazione Pixar Monsters & Co.

Proprio sulla pellicola di Joel e Ethan Coen, dove interpretava l'amico di Drugo da poco convertitosi all'ebraismo Walter, si è soffermato Goodman, che nella fattispecie ha ricordato il momento in cui venne girata la celebre scena in cui il suo personaggio fa a pezzi una Corvette con un piede di porco. L'attore, dopo un momento iniziale di disagio, poiché sapeva le parole che doveva pronunciare in mezzo a una strada frequentata da abitanti, ha dichiarato di essersi divertito parecchio a girarla:

"Eravamo al centro di quel bel vicinato e io stavo gridando quelle assurde oscenità che solo Joel e Ethan potevano concepire alle tre di notte. Una cosa che mi preoccupava a morte. Non mi sentivo a mio agio fino a che non ho cominciato a girarla. Ma poi ho scoperto che avevano pagato le persone per stare lontane dalle loro abitazioni durante le riprese. Quindi mi sono divertito come un matto a distruggere quella Corvette con un piede di porco!".

Proprio il mese scorso è uscito su Apple TV+ il nuovo film di Joel Coen, che per la prima volta si è messo dietro la macchina da presa senza il fratello Ethan, che ha deciso di dedicarsi per il momento alla sola attività a teatro come sceneggiatore. Il film è The Tragedy of Macbeth, che è valso a Denzel Washington la nomination come miglior attore protagonista ai prossimi Premi Oscar 2022. Tuttavia, Washington è stato snobbato dai BAFTA ancora una volta. Non è ancora chiaro al momento se il prossimo film rivedrà i Coen di nuovo insieme.

Nel frattempo potete leggere la nostra recensione di Macbeth.