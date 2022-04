Leave the World Behind, Kevin Bacon con Julia Roberts e Mahershala Ali nel cast del film!

Netflix ci ha abituati alle cose fatte in grande stile: il nuovo progetto della grande N, Leave the World Behind, sembra destinato a non uscire dal tracciato da questo punto di vista, con un regista ed un cast che confermano ancora una volta la voglia della produzione di puntare su grandi nomi per far centro ancora una volta.

Il film tratto dall'omonimo romanzo di Ruuman Alam vedrà infatti Sam Esmail dietro la macchina da presa, e davanti all'obbiettivo un terzetto di star decisamente mica male: già nei mesi scorsi Julia Robert e Mahershala Ali erano stati annunciati come protagonisti di questo nuovo thriller, ma proprio in queste ore è stata ufficializzata una new-entry di pari livello.

Stiamo parlando di Kevin Bacon: l'attore di Footloose, avvistato sul set di Guardiani della Galassia vol.3 qualche settimana fa, andrà infatti ad aggiungersi a Roberts e Ali nel cast di un thriller che sembra promettere piuttosto bene, e che vedrà Sam Esmail, famoso principalmente per la strepitosa sceneggiatura di Mr. Robot, cimentarsi per la prima volta alla guida di un lungometraggio.

Il film seguirà la storia di una famiglia in vacanza a Long Island: qui un misterioso blackout metterà a dura prova i nostri protagonisti, che dovranno indagare sull'accaduto e, inevitabilmente, anche su loro stessi e i loro legami. Ad oggi non abbiamo una data d'uscita per Leave the World Behind: noi, comunque, vigileremo in attesa di novità da parte di Netflix.