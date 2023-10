Leave the World Behind, Julia Roberts affronta l'apocalisse nel trailer del film Netflix

Esplosioni, e tanta tanta paura nel teaser-trailer del nuovo thriller apocalittico Leave the World Behind con protagonista Julia Roberts. Il nuovo film Netflix, diretto da Sam Esmail, il creatore di Mr. Robot, è tratto dall'omonimo romanzo di Rumaan Alam e racconta una delle paure più grandi dell'uomo.

Questa domanda sembrerebbe aver trovato la risposta proprio in Leave the World Behind: la tranquilla vacanza di una famiglia viene interrotta quando due sconosciuti bussano alla porta allarmati da un attacco informatico che diventa ogni minuti che passa sempre più vasto, minacciando la sopravvivenza dell'intera umanità.

Il film vanta grandi nomi di Hollywood: Kevin Bacon è nel cast di Leave the World Behind accanto alla protagonista Julia Roberts e Ethan Hawke che interpretano i coniugi Amanda e Clay. Mahershala Ali, invece, interpreta George "G.H." Washington lo sconosciuto che si presenta alla porta della famiglia avvisandoli di quanto sta accadendo nel mondo. Ma non solo: oltre il cast stellare, anche Barack Obama ha contribuito a Leave the World Behind! Tra la consulenza dell'ex presidente degli Stati Uniti e una tematica oggi più che attuale il nuovo film di Sam Esmail sembrerebbe sulla buona strada per la top10 global di Netflix!

Leave the World Behind arriverà su Netflix il prossimo 8 dicembre: la tensione, come anticipa il primo teaser di Il mondo dietro di te, non mancherà di certo ma sarà proprio l'apocalisse a rappresentare un punto di riflessione per la famiglia di Roberts e Hawke?