Leando De Niro e lo sfogo straziato della madre: 'È morto per colpa del fentanyl'

È stata svelata la causa di morte del nipote di Robert De Niro, Leandro De Niro, scomparso a soli 19 anni la scorsa domenica. A rivelare, su Instagram, le cause della morte dell’attore è stata la madre, che si è scagliata contro gli spacciatori che gli avrebbero venduto le pasticche con del fentanyl che ne hanno causato il decesso.

Dopo aver pubblicato le parole straziate della madre di Leandro De Niro in seguito alla morte del giovane, vi riportiamo lo sfogo della donna sulla piattaforma sociale e che, a precisa domanda riguardo le cause della morte del figlio ha risposto senza tirarsi indietro: “Qualcuno gli ha venduto delle pasticche tagliate con il fentanyl sapendo che fossero tagliate male e dandogliele lo stesso. Quindi a tutta questa gente che è ancora in giro a vendere e a comprare quella roba ve coglio dirmio figlio è andato via per sempre”.

Dopo il comunicato della madre di lunedì sono arrivate le parole anche del nonno Robert De Niro che, dopo aver esternato tutto il suo dolore per la perdita del nipote e aver ringraziato tutti per i messaggi di vicinanza, ha chiesto di lasciare alla famiglia il giusto spazio e la giusta privacy per elaborare il lutto senza aggiungere ulteriore stress a una situazione tanto complicata e difficile.

Non ci resta che esprimere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia della giovane star sperando che riescano a risollevarsi al più presto e nel migliore dei modi nonostante la grave perdita.