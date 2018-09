LEAKED! Tutte le nuove occhiate ai protagonisti di Avengers 4

Dopo le immagini leaked dedicate a Captain America in Avengers 4 arrivate in rete questa notte, ecco trapelare sul web anche delle nuove immagini che ci mostrano altri eroi della pellicola.

In queste nuove immagini da Avengers 4 - che trovate tutte dopo il salto - possiamo ammirare i look di Captain America (Chris Evans) ma anche di Thor (Chris Hemsworth), le nuove armature di Iron Man (Robert Downey Jr.) e War Machine (Don Cheadle), una nuova occhiata alla Vedova Nera (Scarlett Johansson) e a Captain Marvel (Brie Larson) e, anche se non nitida, una al personaggio di Occhio di falco (Jeremy Renner).

Per ora Avengers 4 non ha ancora un titolo ufficiale ma i Marvel Studios dovrebbero annunciarlo entro la fine dell'anno. La pellicola diretta dai fratelli Joe & Anthony Russo da una sceneggiatura di Stephen McFeely & Christopher Markus uscirà a maggio 2019; il film seguirà le vicende narrate in Avengers: Infinity War con i Vendicatori pronti a tutto per salvare il mondo da Thanos (Josh Brolin). Nel cast ci saranno tre aggiunte non presenti nel film precedente: Paul Rudd nei panni di Scott Lang/Ant-Man; Jeremy Renner, che riprenderà i panni di Clint Barton/Occhio di falco; e Brie Larson che dà vita al personaggio di Carol Danvers a.k.a. Captain Marvel. Quest'ultima, in particolare, sarà protagonista di un film tutto dedicato a lei in arrivo a marzo, che narrerà le sue origini.