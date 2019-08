Leaked! Prima occhiata alla Vedova Nera in un filmato

Mentre continuano ad arrivare delle foto dal set, ecco debuttare in rete in versione leaked un breve footage da Black Widow, film stand-alone sul personaggio della Vedova Nera.

Finché non sarà rimosso, potrete trovare il filmato comodamente in calce alla notizia.

La pellicola dedicata alla Vedova Nera sarà un vero e proprio prequel ambientato in parte dopo Captain America: Civil War ed in parte (forse) anche prima degli eventi di Iron Man 2. Scarlett Johansson riprenderà i panni di Natasha Romanoff a.k.a. Vedova Nera nel film stand-alone; la Johansson ha interpretato il personaggio sin da Iron Man 2 del 2010 per poi riprenderlo in The Avengers, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame (più un breve cameo in Thor: Ragnarok).

La regia è affidata a Cate Shortland ed è prodotto dai Marvel Studios, facendo parte del Marvel Cinematic Universe. Nel cast anche O.T. Fagbenle, David Harbour, Olivier Richters, Ray Winstone e Rachel Weisz; l'attrice Florence Pugh darà vita al personaggio di Yelena Belova, un'altra famosa Vedova Nera dei fumetti originali. Il villain sarà Taskmaster.

Black Widow debutterà nei cinema a maggio 2020.