LEAKED! Online le prime immagini video da Avengers: Infinity War

Quando arriva il primo trailer di Avengers: Infinity War ? Ormai è la domanda più gettonata sul web degli ultimi tempi e, secondo i vari rumor, dovrebbe uscire i primi di dicembre, in tempo per essere allegato alle copie di

Ma c'è chi non ha voluto aspettare. Lo stesso utente che ha proposto le immagini - sempre leaked - dal cinefumetto targato Marvel Studios, ha deciso di postare delle clip dal presunto trailer. Vediamo dunque l'Ordine Nero in azione, vediamo i personaggi di Falcon (Anthony Mackie), Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), Visione (Paul Bettany), la Vedova Nera (Scarlett Johansson) e, ovviamente, anche uno Steve Rogers a.k.a. Captain America (Chris Evans) barbuto e non più 'Avenger'.

Ma non solo! L'ultima clip che vi proponiamo alla fine di questa notizia è una vera e propria sequenza incompleta (mancano gli effetti visivi) contenente dei potenziali spoiler. Ovviamente, consigliamo la visione soltanto a chi non si fa problemi ad arrivare al cinema il prossimo maggio già conoscendo qualcosa, per tutti gli altri vi stuzzichiamo svelandovi che si tratta di una scena in cui sono presenti i Guardiani della Galassia (Chris Pratt, Dave Bautista, Pom Klementieff e Zoe Saldana), Thanos (Josh Brolin) - seppur non presente fisicamente, in quanto la CGI non terminata, ma sentiamo la sua voce - e il Collezionista di Benicio Del Toro.

Trovate tutte le clip - finché non saranno rimosse - comodamente qui sotto.