LEAKED! Nuova occhiata ai costumi degli eroi in Avengers 4

Di Avengers 4 sappiamo ancora poco e niente, tra cui il titolo ufficiale della pellicola diretta dai fratelli Russo. Ora possiamo dare una prima occhiata ai nuovi costumi dei supereroi grazie alla linea di giocattoli.

Infatti qui sotto vi mostriamo una nuova immagine leaked dalla linea di giocattoli dedicata ad Avengers 4 (ironia: non c'è il titolo e nemmeno il 4) e vediamo i nuovi costumi dei personaggi. In quest'immagine vediamo, ad esempio, Thor e Rocket con delle nuove tute spaziali; e voi "Occhi di falco" (nessun riferimento al personaggio Marvel!) avrete notato che anche Captain America ne indossa uno totalmente nuovo. Come mai questi supereroi abbiano bisogno di tute spaziali non è ancora chiaro, ma dovremmo scoprirlo sicuramente entro la fine dell'anno!

Che ne pensate dei nuovi costumi dei supereroi della Marvel nell'atteso Avengers 4?

Dopo gli eventi del precedente Infinity War, il film dovrebbe vedere i restanti eroi della scuderia Marvel dover affrontare nuovamente Thanos. La regia è nuovamente affidata ai fratelli Russo su una sceneggiatura scritta da Christopher Markus & Stephen McFeely. La pellicola debutterà nelle sale cinematografiche a maggio 2019.