LEAKED! Ecco il trailer di Hellboy mostrato al New York Comic-Con!

In attesa di una versione ufficiale (che non sappiamo quando verrà rilasciata), ecco debuttare in rete una versione leaked del primo trailer di Hellboy mostrato al New York Comic-Con. Potete visionare il trailer dopo il salto, seppur in versione low-res, finché non sarà rimosso.

In questa nuova versione sarà David Harbour a vestire i panni dell'antieroe con Ian McShane nei panni del padre adottivo, il Professor Trevor Bruttenholm (ovvero Professor Broom). Nel cast troveremo anche Sasha Lane come Alice Monaghan, Daniel Dae Kim come Ben Daimio, Penelope Mitchell nei panni di Ganeida e Milla Jovovich nel ruolo della villain, Nimue.

Hellboy è già apparso sul grande schermo in due adattamenti cinematografici diretti da Guillermo Del Toro. In quell'occasione era Ron Perlman ad interpretare il personaggio; per svariato tempo Del Toro ha tentato di realizzare un terzo episodio, senza successo.



La Lionsgate ha annunciato di aver posticipato la data di uscita del reboot dedicato ad Hellboy, l'eroe dei fumetti creato da Mike Mignola, al 12 aprile 2019. Inizialmente il film era previsto per questo gennaio. Questa nuova data di uscita lo allontanerà dallo scontro diretto con Ad Astra, interpretato da Brad Pitt, ma lo vedrà contendersi il week-end con il reboot del Dr. Dolittle interpretato da Robert Downey Jr.; inoltre il film uscirà vicinissimo ad un altro cinecomic: Shazam!