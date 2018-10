LEAKED! Ecco la prima sequenza post-titoli di coda di Venom

Venom uscirà nelle sale cinematografiche italiane nella giornata di domani ma online è già trapelata, in versione leaked, la prima sequenza post-titoli di coda.

ATTENZIONE! SPOILER!

Non sappiamo per quanto resterà in rete e, chiaramente, è in versione low-res, però potete trovarla comodamente in questa notizia finché non sarà rimossa.

Nella sequenza il nostro Eddie Brock (Tom Hardy), nonostante sia ormai Venom, continua la sua carriera da giornalista. In questa sequenza Brock si reca al carcere di San Quintino dove dovrà intervistare in esclusiva Cletus Kasady, interpretato da Woody Harrelson. Nella sequenza Kasady chiede a Brock se vuole sentirlo parlare delle sue gesta da serial killer oppure vuole sentire qualcosa riguardo... Carnage.

La regia è stata affidata a Ruben Fleischer mentre la sceneggiatura è stata firmata da Jeff Pinkner, Scott Rosenberg e Kelly Marcel, da una storia di Pinkner e Rosenberg.



In Venom, Eddie Brock è un reporter che tenta di indagare sulla Life Foundation gestita dal Dr. Drake (Riz Ahmed). Brock scopre che gli scienziati fanno esperimenti sugli esseri umani per unirli a dei simbionti alieni, considerati la 'chiave' per l'evoluzione; anche Brock ne entra in contatto e diventa l'antieroe noto come Venom. "Noi Siamo Venom". Michelle Williams interpreterà il personaggio di Anne Weying.