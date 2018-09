LEAKED! Ecco Chris Evans nel nuovo costume di Captain America in Avengers 4

Mentre le riprese aggiuntive sono ancora in corso, ecco trapelare in rete quelli che sembrano dei potenziali scatti promozionali di Chris Evans con il nuovo costume di Captain America direttamente dall'atteso Avengers 4.

Potete ammirare il nuovo costume, come sempre, nelle foto allegate al tweet che vi proponiamo qui di seguito.

Per ora Avengers 4 non ha ancora un titolo ufficiale ma i Marvel Studios dovrebbero annunciarlo entro la fine dell'anno. La pellicola diretta dai fratelli Joe & Anthony Russo da una sceneggiatura di Stephen McFeely & Christopher Markus uscirà a maggio 2019; il film seguirà le vicende narrate in Avengers: Infinity War con i Vendicatori pronti a tutto per salvare il mondo da Thanos (Josh Brolin). Nel cast ci saranno tre aggiunte non presenti nel film precedente: Paul Rudd nei panni di Scott Lang/Ant-Man; Jeremy Renner, che riprenderà i panni di Clint Barton/Occhio di falco; e Brie Larson che dà vita al personaggio di Carol Danvers a.k.a. Captain Marvel. Quest'ultima, in particolare, sarà protagonista di un film tutto dedicato a lei in arrivo a marzo, che narrerà le sue origini.

Ricordiamo che dopo Avengers: Infinity War, un tassello "importante" verso Avengers 4 è stato costituito anche da Ant-Man and the Wasp, uscito nelle sale cinematografiche italiane lo scorso agosto.