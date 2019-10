Un leak mostra il nuovo design di Sonic The Hedgehog?

Non abbiamo notizie sul film di Sonic The Hedgehog da quando è stato rinviato per permettere al team di Jeff Fowler di lavorare al nuovo design del riccio, le cui prime immagini sembrano essere finalmente emerse in rete.

Come potete vedere in calce alla notizia, stanno circolando da questa notte due presunti artwork che mostrerebbero un Sonic molto più fedele alla controparte originale rispetto a quanto visto nel primo, criticatissimo trailer ufficiale. Nelle foto, infatti, l'icona di SEGA è ritratta con il suo classico taglio degli occhi e con indosso i guanti bianchi che lo contraddistinguono - la cui aggiunta in effetti era stata già anticipata dall'immagine che ha annunciato il rinvio.

Al momento non sappiamo se si tratta del nuovo design ufficiale o di un fake realizzato ad hoc, e bisognerà dunque attendere un eventuale conferma da parte di Paramount. Il film comunque arriverà in sala tra qualche mese, a febbraio 2020, ed è lecito aspettarsi un trailer ufficiale che mostri il nuovo Sonic entro la fine dell'anno.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe un look di questo tipo? Diteci la vostra, come sempre nello spazio dedicato ai commenti. Nel frattempo, per altri approfondimenti, vi rimandiamo alle rassicurazioni di Tim Miller, qui in veste di produttore.