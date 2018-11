League of Wives: Reese Witherspoon produce il film tratto dal libro

Fox 2000 ha acquisito i diritti per la trasposizione cinematografica del libro scritto da Heath Lee, League of Wives, che racconta la storia di un gruppo di donne che cercano di riportare a casa i loro mariti, costretti alla guerra in Vietnam. A produrre il film sarà il premio Oscar Reese Witherspoon, con la sua Hello Sunshine.

Il libro di Lee racconta la storia di un gruppo di donne, mogli di militari che non si sarebbero mai definite femministe, che uniscono le loro forze per salvare i loro mariti. Quando quest'ultimi vengono catturati e imprigionati in Vietnam, le donne si trasformano persino in attiviste e spie per poter riuscire a portare i casa i propri uomini.

Nel 1973 il gruppo riuscì a portare a casa ben 115 uomini.

"A Hello Sunshine ci sforziamo di mostrare personaggi femminili coraggiosi e brillanti. Le donne di League of Wives sono tutto questo e anche di più. Dal primo minuto in cui ho sentito parlare di questa storia ho capito che era perfetta per noi. Sono entusiasta di collaborare con il team di Fox 2000 per dare vita sullo schermo a questo libro speciale e permettere agli spettatori di dare uno sguardo significativo a questo momento importante della storia americana" ha spiegato Reese Witherspoon.

Il libro di Heath Lee, League of Wives, sarà pubblicato nel mese di aprile 2019. Marisa Paiva e Molly Saffron supervisioneranno il progetto cinematografico per Fox 2000.

La Witherspoon è comparsa recentemente nel film Nelle pieghe del tempo e nel 2017 ha recitato nella serie Big Little Lies.