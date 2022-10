League of Super-Pets, il film DC per bambini arriva in digital: guardate i primi 10 minuti

Se vi siete persi il passaggio al cinema del nuovo cinecomix DC League of Super Pets e i vostri figli o fratelli e sorelle più piccoli da allora vi danno il tormento, potrete farvi perdonare grazie all'uscita del film per il mercato home-digital.

Presentato in anteprima nazionale lo scorso 29 luglio al Giffoni Film Festival DC League Of Super-Pets è disponibile in digitale da oggi martedì 4 ottobre, per l’acquisto e il noleggio su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity. Per l'occasione, Warner Bros. Italia ha pubblicato sul proprio canale ufficiale di YouTube i primi dieci minuti in anteprima: potete gustarveli all'interno dell'articolo.

Diretto da Jared Stern, il film nella versione italiana include le voci di Lillo e Maccio Capatonda, col primo che presta la propria voce a Krypto Superdog mentre il secondo doppia Asso il Bat-Segugio. In “DC League of Super-Pets”, gli inseparabili migliori amici Krypto Superdog e Superman condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, però, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il Bat-Segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi.

