League of Super-Pets: il nuovo cinecomix DC da oggi al cinema, è adatto per i bambini?

Nonostante sia già stata annunciata la data di uscita dell home video di DC League of Super Pets, il nuovo film d'animazione della Warner Bros. firmato DC Films arriva oggi nelle sale cinematografiche italiane.

Per l'occasione, ecco la nostra consueta lista delle cose da sapere su DC League of Super-Pets prima di entrare in sala:

E' adatto ai bambini? - i film d'animazione DC hanno spesso atmosfere adulte, come insegnano i lungometraggi che adattato i fumetti di Batman o la serie tv di Harley Quinn, ma al contrario dei progetti cui i fan sono abituati DC League of Super-Pets è un prodotto per il grande schermo pensato per arrivare al più ampio pubblico possibile: se avevate intenzione di portare al cinema figli o fratelli minori, sentitevi liberissimi di farlo perché l'opera è adatta a spettatori di tutte le età.

La trama : In DC League of Super-Pets, gli inseparabili migliori amici Krypto Superdog e Superman condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il Bat-Segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi.

Il regista e il team creativo : il film è diretto da Jared Stern, esperto sceneggiatore e consulente per l'acclamata saga cinematografica di LEGO, che qui debutta alla regia di un film d'animazione. La sceneggiatura, scritta dallo stesso Stern insieme al suo collaboratore di lunga data John Whittington, è basata sui personaggi DC e Superman, creato da Jerry Siegel e Joe Shuster. Il film è prodotto da Patricia Hicks, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia e dallo stesso Jared Stern.

Il cast : nella versione originale, Dwayne Johnson è la voce di Krypto Superdog, e insieme a lui ci sono Kevin Hart (già doppiatore del film animato Pets), Kate McKinnon, John Krasinski, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne, Diego Luna, Marc Maro, Thomas Middleditch, Ben Schwartz e il grande Keanu Reeves nei panni di Batman.

Voci d'eccezione per l'Italia: nella versione italiana di DC League of Super-Pets, invece, nel team di doppiatori sono presenti gli iconici Lillo e Maccio Capatonda: Lillo ha prestato la propria voce a Krypto Superdog, mentre Maccio Capatonda è ha doppiato Asso il Bat-Segugio.

DC League of Super-Pets è in programmazione da oggi 1 settembre nei cinema italiani.