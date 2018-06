Lea Thompson incontrerà la Marvel per parlare di Howard Il Papero

Prima che la Marvel diventasse la superpotenza cinematografica che è oggi, negli anni '80 ha provato a sfornare qualche film "di serie B" ispirato ai suoi personaggi dandoli in licenza ad altri studios cinematografici. Uno di questi era Howard... e il destino del mondo.

Howard... e il destino del mondo fu un sonoro flop di critica e di pubblico, portando George Lucas (che lo aveva prodotto) a rimuovere il suo nome dal progetto. Eppure, dopo il flop iniziale, la pellicola è diventata un cult movie per i ragazzini degli anni '80 e degli anni '90, diventando uno dei film per ragazzi più amati di quegli anni. Oggi che la Marvel sforna i propri film da sola, ha incluso il personaggio di Howard il Papero in due camei in Guardiani della Galassia e in Guardiani della Galassia vol.2. Ma quale futuro per il personaggio all'interno del Marvel Cinematic Universe?

Non lo sappiamo, per ora, ma sembra che Lea Thompson, che aveva recitato nel cult movie degli anni '80, parlerà presto con i Marvel Studios per... un film su Howard. "Vi dirò la verità: andrò dalla Marvel per proporgli una nuova pellicola su Howard il Papero" ha svelato in un'intervista l'attrice "In tre settimane li incontrerò. Voglio dirigere un remake di Howard. Perché non sognare in grande, giusto?"

Ovviamente non c'è alcun film in fase di sviluppo su Howard al momento ma non si sa mai.