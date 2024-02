Lea Seydoux su Tom Cruise: 'Non capisco perché non abbia ancora vinto agli Oscar'

Tom Cruise è una delle più grandi star della storia del cinema eppure l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences non lo hai riconosciuto con l'assegnazione di un Premio Oscar: una cosa inaccettabile per molti dei suoi fan, e a quanto pare anche per Lea Seydoux.

L'attrice francese, che recitò al fianco di Tom Cruise in Mission: Impossible - Protocollo Fantasma, il quarto episodio della famosa serie action, è stata recentemente ospite della famosa videoteca Konbini, secondo il noto format YouTube che invita star di tutte il mondo a visitare il negozio di home-video di Parigi per parlare dei loro film preferiti: in un passaggio dell'intervista, Lea Seydoux ha selezionato Mission: Impossible di Brian De Palma, lanciandosi poi in un'arringa in onore di Tom Cruise e delle sue qualità come attore.

"Sono una grande fan di Tom Cruise. Realizzare qualcosa di così sottile come Eyes Wide Shut e poi fare un film d'azione come questo [il primo Mission: Impossible, ndr] è una cosa strabiliante per un attore, e chi fa l'attore di mestiere lo sa. Tom è un attore importante nella storia del cinema, ed è molto strano per me che non abbia mai vinto un Oscar. È probabilmente la star più grande del mondo. Secondo me anche più grande di, non so, Brad Pitt."

Nel corso della sua carriera Tom Cruise è stato candidato quattro volte agli Oscar, due volte come miglior protagonista (Jerry Maguire e Nato il 4 di luglio), una volta come non protagonista (Magnolia) e una volta come produttore per il miglior film dell'anno (Top Gun: Maverick). In occasione dell'uscita del sequel di Top Gun, però, Cannes lo ha premiato con la Palma d'oro alla carriera, ad oggi il riconoscimento più importante ottenuto dalla star.