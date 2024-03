Lea Seydoux, svelato il nuovo film della star di Dune: Parte Due

Ildikó Enyedi, nota per i suoi lavori acclamati dalla critica come My 20th Century e On Body and Soul, si prepara ora per un nuovo progetto intrigante intitolato Silent Friend: per il nuovo film, il destino della regista si incrocia con Lea Seydoux!

La star, recentemente sul grande schermo nel ruolo della Bene Gesserit Margot Fenring in Dune: Parte Due, è già al lavoro sulla nuova collaborazione con Endyedi. Dopo aver abbandonato il nuovo film di David Cronenberg, Lea Seydoux si unirà al cast stellare di Silent Friend che vanta attori rinomati come Tony Leung.

Silent Friend esplorerà una trama avvincente che ruota attorno a un albero, narrando tre storie intrecciate che si svolgono su un arco temporale di oltre 100 anni. Questo nuovo lavoro cinematografico si concentra sui profondi cambiamenti nella percezione umana delle piante, degli animali e degli esseri umani, offrendo una prospettiva inedita sui legami tra gli esseri viventi e il mondo che li circonda.

L'attrice non si tira indietro anche nei ruoli più controversi e la sua parte in Silent Friend potrebbe seguire proprio quella linea. Dopo il successo di Dune: Parte Due, l'attrice però si è distaccata dal mondo di Hollywood: per Lea Seydoux il cinema europeo è molto più libero e la star di La Vita di Adele ribadisce le sue parole unendosi al nuovo film della regista ungherese.

