Léa Seydoux, la star francese danza per Vogue sulla musica dei Queen

La star del cinema francese, Léa Seydoux, è la protagonista di un video pubblicato da Vogue Paris, nel quale si diletta nel ballo sulle note di Another One Bites the Dust dei Queen. L'attrice sembra essere davvero a suo agio e mostra tutta la sua bravura nel ballo, entusiasmando i fan che sui social hanno ricondiviso il video.

"Esclusivo! Léa Seydoux balla per Vogue Paris. Il numero di dicembre è ora disponibile! E questo è qualcosa che vale la pena celebrare. Quando non possiamo uscire il sabato sera, balliamo a casa! Ottieni la tua copia in edicola o tramite il link nella nostra bio. Musica: Another One Bites the Dust dei Queen" ha scritto Vogue Paris nella didascalia del video pubblicato sui social.



Léa Seydoux tornerà nel franchise di James Bond in No Time To Die, dopo aver recitato anche in Spectre.

L'attrice francese conosciuta in tutto il mondo grazie alla performance in La vita di Adele al fianco di Adèle Exarchopoulos, diretto da Abdellatif Kechiche, tornerà a lavorare anche per Wes Anderson in The French Dispatch, il nuovo lavoro del regista di Grand Budapest Hotel e Moonrise Kingdom.

Nel 2018 Léa Seydoux ha fatto parte della giuria del Festival di Cannes, presieduta da Cate Blanchett.

Seydoux è una delle attrici francesi maggiormente conosciute anche in campo internazionale.

La star ha assicurato che No Time To Die farà piangere gli spettatori, ed è intervenuta anche su 007, dicendo che anche James Bond viene sessualizzato.