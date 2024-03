Lea Seydoux: 'Preferisco l'Europa a Hollywood, qui per le donne è molto più facile'

Dopo che la foto di Anya Taylor Joy in Dune 2 è trapelata sui social, torniamo a parlare di una delle attrici mega-cast del film Warner Bros, ovvero Lea Seydoux, interprete di Lady Margot Fenring.

L'attrice francese, divenuta famosa in tutto il mondo dopo la Palma d'Oro vinta per La vita di Adele e da anni punto abbastanza fisso delle mega-produzioni hollywoodiane, come ad esempio la saga di James Bond, ha dichiarato in una nuova intervista con Harper’s Bazaar U.K. che è molto più facile essere un’attrice in Europa che a Hollywood.

"L'industria cinematografica in America è molto dura nei confronti delle donne", ha detto Lea Seydoux. “È difficile per le donne invecchiare. Non voglio aver paura di non essere più desiderabile o di perdere il contratto. In America è una questione economica e quando diventa tutta una questione di fare soldi perdi la tua libertà. Non mi sento a mio agio con il fatto che devi rispettare delle caselle per avere il lavoro. Essere una donna sullo schermo è più facile in Europa. Come attrice europea ho molte più libertà, e questo mi si addice. In America invece devi conformarti. Non voglio adattarmi al sistema, voglio che il sistema si adatti a me!”

Presumibilmente, Lea Seydoux tornerà in Dune: Parte 3 di Denis Villeneuve se o forse meglio quando il film otterrà il via libera ufficiale da parte di Warner Bros e Legendary Pictures. Nel frattempo, scoprite quali saranno i prossimi film di Florence Pugh dopo Dune 2.