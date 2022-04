Léa Seydoux sarà sempre nuda in Crimes of the Future: spunta il poster, ma è autentico?

In queste ore ha iniziato a girare sul web quello che è apparentemente il primo poster di Crimes of the Future, il nuovo attesissimo film di David Cronenberg con protagonisti Kristen Stewart, Lea Seydoux e Viggo Mortensen.

Il tempismo è a dir poco ideale per dichiarare la locandina 'ufficiale', dato che ha preso a circolare poche ore dopo la conferma che Crimes of the Future debutterà a Cannes insieme al nuovo misterioso e super segreto film di David Lynch, ma il sospetto che possa trattarsi di un fan-poster è ugualmente alto: guardate l'immagine, disponibile in calce all'articolo, e giudicate a voi! A prescindere, si tratta comunque di un'opera d'arte davvero lodevole.

Ricordiamo che Crimes of the Future è ambientato in un futuro vicino dove molti hanno abbracciato le potenzialità del transumanesimo: il protagonista è un performance artist chiamato Saul Tenser (Viggo Mortensen), ma anche il personaggio di Léa Seydoux interpreterà una performance artist e secondo le fonti la sua parte è ispirato a Gina Pane, artista francese che nei suoi spettacoli praticava spesso l’autolesionismo per simboleggiare l’universalità del dolore e gli abusi subiti dalle donne. Stando a quanto riportato, l’interpretazione della Seydoux – che apparirà quasi sempre nuda sulla scena – è “folle” e “radicale”. Inoltre, gli ultimi venti minuti del film sono stati descritti come 'a dir poco scandalosi e controversi', e chi li ha visti in anteprima si aspetta che alle proiezioni festivaliere ci saranno fughe dalla sala, svenimenti e attacchi di panico.

Che cosa avrà combinato questa volta il signor Cronenberg? Staremo a vedere. Per altri approfondimenti, ecco la prima foto ufficiale di Crimes of the Future.