Léa Seydoux sarà Emmanuelle nel film erotico della regista Leone d'Oro Audrey Diwan

Come riportato da Deadline, Lea Seydoux sarà la protagonista di Emmanuelle, ispirato all'omonimo romanzo di Emmanuelle Arsan e diretto da Audrey Diwan, al suo esordio in lingua inglese. La regista francese, che ha vinto il Leone d'Oro nel 2021 per La scelta di Anne - L'Événement, ha co-adattato il romanzo di partenza insieme a Rebecca Zlotowski.

Il libro della Arsan segue il viaggio sessuale di una giovane donna dalle braccia del marito agli incontri intimi con le mogli dei suoi soci d'affari, fino a ulteriori esplorazioni in cui le sfaccettature filosofiche ed estetiche dell'erotismo vengono esposte - e messe in atto - al massimo della loro intensità.

Il secondo lungometraggio di Diwan, La scelta di Anne - L'Événement, tratto dal libro di Annie Ernaux in cui raccontava del suo aborto illegale negli anni '60, ha ricevuto il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia del 2021, quattro nomination ai Premi César, tra cui quella per l'esordiente più promettente di Anamaria Vartolomei, e una nomination ai Premi BAFTA, oltre ad altri riconoscimenti. Il film vedeva coinvolto un cast di talenti emergenti francesi, tra cui Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet-Klein e Luana Bajrami.

Tra i lavori della Zlotowski possiamo citare Belle Epine (Dear Prudence), Grand Central e The Summoning, tutti premiati con numerosi riconoscimenti. Nel 2019 ha diretto la sua prima miniserie, Savages, per Canal Plus, co-scritta e adattata da un romanzo di Sabri Louatah. Il suo quarto film, An Easy Girl, è stato presentato in anteprima alla Quinzaine des Réalisateurs nel 2018 e ha vinto il Premio SACD. Attualmente sta lavorando alla post-produzione di Other People's Children.

Léa Seydoux sarà in Crimes of the Future di David Cronenberg, film con il quale tornerà al Festival di Cannes; non solo, a Cannes sarà presente anche con il film One Fine Morning, il nuovo lavoro di Mia Hansen-Love. Di recente l'abbiamo vista in No Time to Die, The French Dispatch di Wes Anderson e in France di Bruno Dumont.