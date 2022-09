Léa Seydoux di nuovo con Cronenberg: la star francese nel cast del nuovo film The Shrouds

Dopo il grande successo di Crimes of the Future, la star francese Lea Seydoux tornerà a lavorare di nuovo con David Cronenberg nel prossimo film dell'autore canadese, The Shrouds.

A rivelarlo è stato lo stesso Cronenberg, che ha anticipato ulteriori dettagli sul cast e sulle riprese del suo prossimo progetto durante una conferenza stampa al San Sebastian International Film Festival, dove gli è stato conferito il Premio Donostia onorario del festival. Nonostante The Shrouds avrà per protagonista Vincent Cassel, però, Cronenberg ci ha tenuto a precisare che "non sarà un film francese". L'autore ha aggiunto: "È un progetto molto personale per me. Le persone che mi conoscono personalmente riconosceranno molte parti autobiografiche in questa storia."

Cronenberg ha anche confermato che le riprese di The Shrouds inizieranno nella primavera del 2023, con la produzione che girerà nella città natale dell'autore, Toronto. Cassel, che ha lavorato con Cronenberg in Eastern Promises e Dangerous Method, interpreterà un uomo d'affari che costruisce un dispositivo per connettersi con i morti all'interno di un sudario funerario. FilmNation e CAA Media Finance si occupano delle vendite, mentre SBS Productions e Prospero Pictures producono.

Léa Seydoux non è la prima star che Cronenberg conferma da un film all'altro: oltre al già citato Cassel, in passato l'autore aveva stretto importanti sodalizi anche con Viggo Mortensen, Robert Pattinson e Jeremy Irons.

Continuate a seguirci per tutti i prossimi aggiornamenti su The Shrouds.