Le ultime foto dal set di Shazam! rivelano un collegamento ad un villain della DC

Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci serve solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson, gridando la sola parola SHAZAM! , questo ragazzino di strada adottato di 14 anni può tramutarsi nel supereroe adulto Shazam, grazie ad uno stregone antico. Ancora bambino nel suo cuore, all'interno di un corpo muscoloso e divino, Shazam si rivela in questa versione adulta di sé facendo quello che farebbe ogni adolescente dotato di superpoteri: si diverte con loro! Può volare? Ha una vista a raggi X? Può sparare fulmini dalle sue mani? Può saltare le verifiche in classe? Shazam decide di testare i limiti delle sue abilità con la spensieratezza che solo un bambino può avere. Ma dovrù imparare a controllare questi poteri in fretta per poter fronteggiare le forze letali del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana.

Here are some of the posters made on the boxing gym. Although #SHAZAMMovie looks to be taking place in Philly, Gotham could still exist in this universe. Also a missed opportunity to add Wildcat #AceChemicals pic.twitter.com/XJn4m7gpzK — PotbellyGamers (@PotbellyGamers) 15 febbraio 2018

2nd day at #SHAZAMMovie Looks like all the filming is happening in the pawn shop they have built. We got a chance to look inside of the shop:) #DCEU pic.twitter.com/T1ZAMF2gxc — PotbellyGamers (@PotbellyGamers) 14 febbraio 2018