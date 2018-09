Le strade del male: trattative in corso con Tom Holland, Chris Evans e altre star

Deadline riporta che le star di Avengers: Infinity War, Tom Holland e Chris Evans, insieme a Robert Pattinson e Mia Wasikowska sono in trattative per recitare nell'adattamento del romanzo di Donald Ray Pollock, Le strade del male, diretto da Antonio Campos. Un film che potrebbe accumulare presto un cast ricco di molte star.

Le strade del male (il titolo originale è The Devil All The Time) è basato sul romanzo di Pollock uscito nel 2011. La trama del romanzo è ambientata in un luogo chiamato Knockemstiff, in Ohio, e si snoda attraverso vari decenni. La storia segue Willard Russell, un uomo che si dedica a preghiere e sacrifici nel tentativo disperato di salvare sua moglie dal cancro, mentre suo figlio Arvin è alle prese con dei bulli e impara ad agire.

Il cast di personaggi include una coppia di serial killer, un predicatore e uno sceriffo locale corrotto. Tom Holland potrebbe interpretare Arvin mentre Chris Evans potrebbe avere il ruolo dello sceriffo.

Le strade del male sarà diretto da Antonio Campos che firmerà l'adattamento insieme a Paulo Campos. Randall Poster, Jake Gyllenhaal e Riva Marker of Ninestories Production produrranno il progetto, che dovrebbe iniziare con le riprese a febbraio.

Antonio Campos è impegnato a lavorare anche su altri progetti cinematografici come l'horror Slipfoot e il prequel di Omen - Il presagio. Inoltre si sta occupando della serie tv The Sinner, che vede Jessica Biel come regista e produttrice esecutiva.

Tom Holland e Chris Evans sono fra i membri principali del Marvel Cinematic Universe, nei rispettivi ruoli di Spider-Man e Captain America, che riprenderanno in Avengers 4.

Robert Pattinson è meglio conosciuto per il ruolo di Edward Cullen nella saga di Twilight mentre Mia Wasikowska ha conosciuto il successo grazie al ruolo di Alice in Alice in Wonderland di Tim Burton e nel sequel Alice attraverso lo specchio. Entrambi sono comparsi recentemente nel western Damsel, presentato al Sundance Film Festival.