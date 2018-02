Le scene con J.K.Simmons tagliate in Justice League, vorrebbe tornare in The Batman

Girano tanti, forse troppisu Justice League ed i problemi dietro le quinte. Non sappiamo quanto di vero ci sia in tutte le voci di corridoio ma una cosa è certa:sono stati tanti i tagli in sala montaggio.

A farne le spese numerose sequenze, alcune addirittura rigirate da capo, con un copione differente firmato da Joss Whedon. Un'altra vittima di questi tagli è stato J.K. Simmons, interprete del Commissario Gordon nel cinefumetto, il quale nel film uscito al cinema appare in una manciata di sequenze e niente più.

Parlando in un'intervista, l'attore ha spiegato: "Sono stata coinvolto a malapena nella pellicola. E poi, mi hanno addirittura tagliato. Ho lavorato soltanto con Zack Snyder. Non m'importa molto del business, quindi non sapevo di tutto quello che stava accadendo [dietro le quinte, nb.], al di fuori del mio coinvolgimento. Non ne sapevo nulla. Non sapevo delle riprese aggiuntive finché qualcuno della stampa non me l'ha detto. E non avevo idea di cosa aspettarmi, in realtà".

Nonostante non la "piacevolissima" esperienza e il suo pessimismo sul futuro, Simmons è aperto all'idea di tornare nel ruolo del personaggio in The Batman: "Supponendo che andremo avanti, nel modo in cui pensiamo accadrà, sono aperto al ritorno di Gordon. Spero che il personaggio possa espandersi un po' di più, in maniera particolare nel film stand-alone su Batman. Sicuramente ci sarà di più da fare. Credo ci sia Matt Reeves alla guida di quel film, ma non l'ho ancora incontrato. Quindi avrò un altro collaboratore da incontrare e con il quale lavorare.".