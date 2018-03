Le riprese di World War Z 2 posticipate per Once Upon a Time In Hollywood

Con l'annuncio dell'ingresso di Brad Pitt nel cast didi, le riprese disono state ufficialmente posticipate a fine anno.

Come saprete, David Fincher dirigerà la pellicola e più volte aveva sperato in una partenza a fine 2018 per fare uscire la pellicola in tempo per il 2019. Ma i nuovi impegni di Brad Pitt hanno costretto la Paramount Pictures, come spiegato dal sito Variety, a posticipare nuovamente le riprese - nonostante tutte le battute d'arresto di questo sequel nel corso del tempo - con una possibile uscita, ormai, nel corso del 2020.

"Ci stiamo provando. Abbiamo già messo in cantiere parecchio materiale. Al momento siamo al lavoro sulla de-costruzione del materiale mitologico già esistente e vedere dove questa cosa potrà portarci." aveva spiegato proprio Fincher in una serie di interviste ""Ho lavorato ad uno show per la HBO che non è uscito alla fine e, nello stesso periodo, stavo facendo Mindhunter. Con Dennis Kelly sto lavorando da un anno a World War Z…E speriamo di avere a breve del buon materiale che valga la pena di girare, non che sia una scusa per fare un nuovo film.".

Dunque dita incrociate: questa volta il film potrebbe andare in porto.