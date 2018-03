Le riprese di Top Gun: Maverick inizieranno in estate

Il registainizierà la produzione diquest'estate, come viene riportato nelle ultime ore dai media, in vista dell'uscita del film prevista per il 2019. Il film sarà il sequel del classico degli anni '80 con protagonista. Il progetto è in cantiere da molto tempo ma si sta concretizzando soltanto ora.

La storia di Top Gun: Maverick ruoterà attorno a Pete 'Maverick' Mitchell che dopo trent'anni allena una nuova generazione di piloti per la Marina degli Stati Uniti. Il candidato all'Oscar Eric Warren Singer prenderà parte alla lavorazione dello script.

Recentemente sono state ufficializzate le presenze nel film del figlio di Goose e di un nuovo interesse amoroso per Maverick. In entrambi i casi era stato annunciato a breve il primo ciak. Al momento l'unico membro del cast confermato è proprio Tom Cruise anche se molto presto probabilmente arriveranno degli aggiornamenti anche in tal senso, visto che le riprese inizieranno in estate.

Omega Underground ha diffuso la notizia, affermando che il programma prevede che le riprese principali si svolgano tra luglio e novembre/dicembre, confermando l'ipotesi che la Paramount volesse iniziare le riprese nel 2018.

Tom Cruise era in corsa anche per un ruolo nel prossimo film di Quentin Tarantino, Once Upon a Time, ma la parte è stata assegnata a Brad Pitt. Apparentemente potrebbero essere stati i conflitti di programmazione tra i due progetti, che inizieranno la produzione in contemporanea quest'estate, a mettere in difficoltà Cruise per quanto riguarda il film di Tarantino. Con la produzione di Top Gun: Maverick prevista nei prossimi mesi è ragionevole credere che Edge of Tomorrow 2, altro progetto che vede Tom Cruise protagonista, slitterà all'anno prossimo.

Il ritorno di Maverick è solo l'ultimo di una serie di ripescaggi dagli anni '80/'90 a cui Hollywood si è dedicata recentemente, da Star Wars a Jurassic Park fino a Terminator. Vedremo come andrà con il nuovo Top Gun e il ritorno di Tom Cruise nei panni di Maverick.