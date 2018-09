Le riprese di The Conjuring 3 potrebbero iniziare nel 2019 con una release nel 2020

Dopo i recenti aggiornamenti arrivati da James Wan, anche il produttore Peter Safran ci rivela dei nuovi importanti dettagli sulla produzione di The Conjuring 3. Durante un'intervista con Cinema Blend, Safran ha parlato del possibile inizio delle riprese e della potenziale release del film.

"Sta andando tutto molto bene." ha detto il produttore. "David Leslie Johnson sta lavorando sulla sceneggiatura, e sono sicuro che sarà pronta per iniziare le riprese il prossimo anno." Safran ha poi aggiunto che l'obbiettivo è quello di rilasciare il film nel 2020.

Il terzo capitolo della saga è stato confermato l'anno scorso dalla Warner Bros. Pitture, con Johnson, sceneggiatore di The Conjuring 2, al lavoro sullo script. James Wan, creatore del Conjuring Universe nonché regista dei primi due capitoli, dovrebbe tornare solamente nelle vesti di produttore insieme a Safran.

I dettagli della trama sono ancora sconosciuti, anche se Safran anni fa ha dichiarato che la pellicola includerà "un'altra possessione soprannaturale nella casa di una famiglia in pericolo." Non è ancora certo se Wan farà ritorno come regista.

Per quanto riguardo gli spin-off del Conjuring Universe, il 20 settembre arriverà nelle sale italiane The Nun, film diretto da Colin Hardy che ha esordito al box office americano con ben 50 milioni di dollari a fronte di un costo di soli 20.