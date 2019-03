Le riprese di The Batman inizieranno questo dicembre?

Dopo il successo di Aquaman, la Warner Bros. Pictures è pronta a sfornare ulteriori cinecomics ispirati ai fumetti della DC Comics, seppur non per forza collegati tra di loro (come, invece, fanno i Marvel Studios).

Uno dei prossimi progetti - e, probabilmente, uno dei più attesi - è, sicuramente, The Batman, nuovo film stand-alone dedicato al personaggio del Cavaliere Oscuro. Dopo aver letto che, stando ad una voce di corridoio, The Batman sarà ambientato nel corso degli anni '90, ora scopriamo che la Warner starebbe puntando a dicembre come mese per iniziare le riprese del cinefumetto.

Questo vuol dire che entro quest'anno dovremmo scoprire il nome dell'attore che vestirà i panni dell'Uomo Pipistrello. Infatti, come noto da tempo, Ben Affleck non tornerà più ad interpretare il Cavaliere Oscuro al cinema dopo il fallimentare - a livello creativo (al box-office ha, comunque, incassato meno del previsto) - Justice League. Affleck era stato scelto dalla Warner come regista, co-sceneggiatore (insieme a Geoff Johns) e interprete del film, quando questo era ancora collegato al resto dell'Universo Cinematografico della DC ma, dopo che i piani sono cambiati, l'attore è uscito di scena, affidando il progetto a Matt Reeves.

Matt Reeves ha riscritto il copione da capo, ispirandosi a film come Taxi Driver e insistendo sul fatto che il suo Bruce Wayne sia molto più giovane di Affleck.

La pellicola ha una data di uscita fissata per il 25 giugno 2021.