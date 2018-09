Le riprese di The Batman inizieranno nell'estate del 2019?

Dopo il Joker di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, potrebbe toccare al The Batman di Matt Reeves. Eh sì, perché stando agli ultimi report le riprese di questo nuovo cinecomic potrebbero partire già nell'estate del 2019.

Secondo lo scooper Umberto Gonzalez (che non è sempre affidabilissimo, dunque prendete quanto state per leggere con le 'pinze'), la Warner Bros. Pictures avrebbe amato la sceneggiatura di The Batman firmata da Matt Reeves ed ora il filmaker starebbe rettificando lo script. A quanto pare, la DC Entertainment vuole esser sicura di avere un prodotto valido sul Cavaliere Oscuro prima di dargli il semaforo verde e spera di poter iniziare le riprese nel corso dell'estate del 2019. Se cosi fosse, una data di uscita fissata per la fine del 2020 non sarebbe poi tanto 'campata in aria'.

Al momento ancora non è chiaro se questo The Batman farà parte o meno dell'Universo Cinematografico della DC Comics, in cui l'Uomo Pipistrello ha il volto di Ben Affleck. Infatti, secondo altre indiscrezioni, la pellicola potrebbe essere un film completamente slegato - un po' come lo è il Joker con Joaquin Phoenix - ed è per questo che, in tutti questi mesi, si è parlato di un recasting del ruolo con un Bruce Wayne molto più giovane.