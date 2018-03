Le riprese di Suicide Squad 2 potrebbero svolgersi in Gran Bretagna il prossimo autunno

Warner Bros. sta spostando la Task Force X all'estero e pianifica di iniziare le riprese diin autunno nel Regno Unito. La major sta portando avanti il progetto di un sequel di, nonostante le forti critiche riservate al primo film. Questo perché in ogni caso la pellicola ha ottenuto un ottimo riscontro al botteghino.

Suicide Squad ha incassato oltre 750 milioni di dollari in tutto il mondo e il team dei cattivi della DC ha dimostrato di essere composto da personaggi ha amato e apprezzato.

Il film ha riportato in auge un attore come Will Smith e ha regalato ancora più fama a Margot Robbie. Entrambi, soprattutto la Robbie, da quel film hanno poi lavorato a numerosi progetti e il tempo per un sequel di Suicide Squad è inevitabilmente diminuito. Ma la Warner Bros. ha annunciato qualche tempo fa che il seguito ci sarà e che verrà girato probabilmente dal prossimo mese di ottobre.

Omega Underground, che in precedenza aveva parlato proprio di ottobre come mese d'inizio delle riprese, afferma che il programma della produzione del sequel rimane invariato ma che le riprese si svolgeranno nel Regno Unito.

Warner Bros. possiede un grande Studio in Gran Bretagna, già sede di altre produzioni DC come Wonder Woman. Se così fosse probabilmente le riprese di Suicide Squad 2 nel Paese anglosassone cominceranno subito dopo l'ultimo ciak di Wonder Woman 2.

Il primo film è stato girato interamente a Toronto, in Canada, nel 2015, quindi il trasferimento a Londra rappresenterebbe un grande cambiamento e potrebbe diventare un'usanza per la Warner Bros. riguardo le produzioni DC. Proprio come la Marvel ha deciso di puntare sempre sui Pinewood Studios di Atlanta negli ultimi anni, Warner Bros. potrebbe realisticamente avere collocarsi a Londra per questo tipo di produzioni. A Toronto per il momento proseguono le riprese di Shazam!.

I dettagli di Suicide Squad 2 sono ignoti per il momento ma tra le voci che circolano, tra quelle confermate, spicca la presenza di Dwayne Johnson nel ruolo di Black Adam.

Tutte queste informazioni potrebbero far supporre che il team di supercattivi sarà impegnato in un'avventura internazionale, magari facendoli scontrare con la Justice League.