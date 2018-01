Le riprese di Sucide Squad 2 a fine anno, Michael De Luca alla produzione

Suicide Squad non sarà ricordato come uno dei migliori cinefumetti dell'anno. Aspramente criticato dal pubblico e dalla stampa, però, ha avuto un enorme successo al box-office mondiale, spingendo laa dare il via libera ad un sequel e vari spin-off.

Il primo ad essere prodotto sarà proprio Suicide Squad 2, che, come rumoreggiato da tempo, inizierà la sua lavorazione alla fine dell'anno con la voglia della Warner Bros. Pictures di averlo in uscita già nel 2019.

La DC Entertainment, come parte del nuovo corso cinematografico, in seguito alla nomina di Walter Hamada come nuovo presidente dello studio, ha deciso di affidare la produzione del sequel di Suicide Squad al produttore Michael De Luca che, nella sua lunga carriera di producer, ha lavorato a pellicole come Cinquanta sfumature di grigio, Blade II e The Social Network.

Al momento, ovviamente, non c'è una data di uscita fissata ma sappiamo che sarà Gavin O'Connor a dirigere il sequel al posto di David Ayer. Deadline afferma che Margot Robbie, Will Smith e Jared Leto hanno firmato per tornare nel sequel nei panni, rispettivamente, di Harley Quinn, Deadshot e il Joker.

Oltre a questo Suicide Squad 2, ricordiamo che la Warner ha messo in fase di sviluppo ulteriori spin-off tra i quali uno incentrato su Harley Quinn & Joker e Gotham City Sirens.