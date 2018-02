Le riprese di Silver & Black posticipate... a tempo 'indefinito'

Con Venom , in arrivo ad ottobre, laha intenzione di lanciare il proprio Universo Cinematografico Marvel, ribattezzato semplicementeche sarà scollegato dalma collegato, tecnicamente, a

Tra i progetti annunciati ed in fase di sviluppo Silver & Black, pellicola dedicata ai personaggi della Gatta Nera e di Silver Sable. Diretto da Gina Prince-Bythewood, il film è previsto per febbraio 2019 e le riprese dovevano partire in questo periodo. Peccato che non ci siano stati annunci né sul casting né sull'effettivo inizio della produzione, e l'ultimo aggiornamento che abbiamo è la riscrittura del copione da parte di Lindsey Beer (Chaos Walking) e Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel).

That Hashtag Show svela che le riprese del film sono state posticipate. Per quanto? "Indefinito". Questo vuol dire 'tutto o niente', di certo non sembra una cosa rassicurante. Può voler dire che la sceneggiatura non era ancora pronta e/o non ha convinto i vertici Sony oppure che lo studio sta rivalutando se procedere o meno con il cinecomic. Molti ipotizzano che lo studio possa direttamente "cancellare" il progetto, altri che verrà ripristinato più in là per permettere alla Beer e a Robertson-Dworet di riscrivere per bene la sceneggiatura.

Altri, invece, ipotizzano che questo posticipo indefinito sia per valutare al meglio la collaborazione con i Marvel Studios e, magari, integrare questi progetti nel loro Marvel Cinematic Universe.

Chissà... noi vi terremo aggiornati.